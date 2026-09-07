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ЦБ укрепил рубль: курсы доллара, евро и юаня снижены на 8 сентября

ЦБ укрепил рубль: курсы доллара, евро и юаня снижены на 8 сентября

Банк России объявил официальные курсы основных валют на вторник, 8 сентября. Рубль укрепился ко всем трём валютам сразу.

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