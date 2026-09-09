Преступность в Петербурге упала на 20%, но подростков-нарушителей стало больше

В январе–июле 2026 года в Санкт-Петербурге было зафиксировано 29 359 преступлений, что на 20% ниже уровня аналогичного периода 2025-го.
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