Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Что делать, если пластиковое окно не закрывается: разбор причин и способы ремонта

Что делать, если пластиковое окно не закрывается: разбор причин и способы ремонта

Когда за окном ветер с залива, морось или первые заморозки, а створка вдруг отказывается вставать на место, внутри все сжимается от досады.

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