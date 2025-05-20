Отрицательный резус-фактор: у каких народов России его не бывает

У каждого человека кровь относится к одной из четырёх групп: I, II, III или IV. Но помимо группы у крови есть и ещё одна важная характеристика – наличие в эритроцитах специфического антигена или агглютиногена.
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