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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие соединения ракетных кораблей Северного флота обеспечили проведение народных гуляний, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, в Мурманске

Военнослужащие соединения ракетных кораблей Северного флота обеспечили проведение народных гуляний, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, в Мурманске

У горожан была возможность испытать себя в сборке-разборке автомата Калашникова. Также во время всего мероприятия, под живую музыку, гости могли отведать настоящую армейскую кашу с горячим чаем.

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