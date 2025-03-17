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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Потапов о Шабанове в НХЛ: «Уже точно поедет, насколько я знаю. «Айлендерс» бы прекрасно ему подошли, «Сан-Хосе» – не то, выкидывают шайбу через борт, через стекло»

— Готов ли Максим Шабанов к тому, чтобы играть в НХЛ уже в следующем сезоне? — Насколько я знаю, он уже точно поедет.

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