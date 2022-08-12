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Ла Лига стартует! «Севилья» в гостях у «Осасуны», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные

Ла Лига стартует! «Севилья» в гостях у «Осасуны», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные

1-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Осасуна» – «Севилья». В субботу «Барселона» примет «Райо Вальекано».

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