Сказочные существа и сундук сокровищ: где находятся необычные музеи в Крыму

МУЗЕЙ ДОМОВЫХ. ДУША ДОМА Скульпторы Николай и Наталья Никоноровы изготавливают из дерева ценных пород фигурки домовых, сказочных существ, персонажей легенд и художественных произведений, воссоздают образы героев прошлого, погружая посетителей в фольклор и народное творчество.
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