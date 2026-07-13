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На бумаге правда одна, а в лесу – другая

На бумаге правда одна, а в лесу – другая

Наверное, в большинстве сфер человеческой жизни, регламентируемых какими бы то ни было нормативными актами, существуют заметные противоречия между тем, что изложено в этих самых актах, и тем, что происходит в действительности.

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