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В окружении Трампа усомнились в надобности Маску давать интервью

В окружении Трампа усомнились в надобности Маску давать интервью

www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency В окружении президента США Дональда Трампа осудили желание предпринимателя и главы американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) "так часто" давать интервью средствам массовой информации.

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