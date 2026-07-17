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Точка в истории: Bugatti выпустила последний родстер с легендарным мотором W16

Точка в истории: Bugatti выпустила последний родстер с легендарным мотором W16

Французская марка Bugatti поставила финальную точку в истории модели W16 Mistral. Последний из 99 запланированных родстеров, получивший имя Blanc Éternel (с французского — «Белая бесконечность»), отличается эксклюзивным исполнением и уникальными деталями отделки.

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