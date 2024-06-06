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Юбилей Пушкина и День русского языка: как поэт бросил свой главный вызов и «перепрошил» всю страну

Юбилей Пушкина и День русского языка: как поэт бросил свой главный вызов и «перепрошил» всю страну

Его имя и хотя бы несколько строк, а может, даже и четверостиший, если вспомнить Лукоморье, знает КАЖДЫЙ житель нашей большой страны - любого уровня образования, материального достатка и социального положения, независимо от остроты градуса или отсутствия духовных и нравственных метаний, устремлений мыслей и планов на ближайшее завтра.

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