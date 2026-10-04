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Рязанские новости

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Зацеперы устроили покатушки на троллейбусе в Рязани

Зацеперы устроили покатушки на троллейбусе в Рязани

Инцидент произошёл в районе Рязанского государственного радиотехнического университета.В Рязани очевидцы сообщили о молодых людях, которые передвигались, зацепившись за троллейбус № 5.

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