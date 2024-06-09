Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, однако время для них еще не настало, когда это произойдет, будет решать Киев, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским СМИ.
Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Почекунин
Ответить
13 час.
Александр Почекунин
Ответить
13 час.
Геннадий Бережнов
Пищат но лезут на обострение! Сегодня просто большая затрещина остановит их, но далее они уже не смогут отвернуть и останется только ТЯО. Так что время тянуть себе дороже!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии