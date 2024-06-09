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Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины»

Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины»

Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, однако время для них еще не настало, когда это произойдет, будет решать Киев, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским СМИ.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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13 час.
Александр Почекунин
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13 час.
Геннадий Бережнов
Пищат  но лезут на обострение! Сегодня просто большая затрещина остановит их, но далее они уже не смогут отвернуть и останется только ТЯО. Так что время тянуть себе дороже!
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13 час.

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