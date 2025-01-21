Большая игра, начавшись в Сирии, продолжится на Украине

Sergiy Che

"...Свои версии недавних событий изложили «Коммерсант», «Газета. Ру», «Лента», «Комсомолка», «РБК», ряд других отечественных информационных ресурсов. Аналитики выдвигают разные предположения о причинах коллапса власти в Дамаске..." © - короче говоря - никто ни х... толком не знает, но кажный сочиняет свою конспирологию для доверчивых лохов - читателей своего ресурса... 😁