Драматические события в Сирийской Арабской Республике, произошедшие в конце минувшего года, многим кажутся непонятными и странными.
Большая игра, начавшись в Сирии, продолжится на Украине
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Sergiy Che
"...Свои версии недавних событий изложили «Коммерсант», «Газета. Ру», «Лента», «Комсомолка», «РБК», ряд других отечественных информационных ресурсов. Аналитики выдвигают разные предположения о причинах коллапса власти в Дамаске..." © - короче говоря - никто ни х... толком не знает, но кажный сочиняет свою конспирологию для доверчивых лохов - читателей своего ресурса... 😁
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