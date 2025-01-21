Русская весна
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Русская весна

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Большая игра, начавшись в Сирии, продолжится на Украине

Большая игра, начавшись в Сирии, продолжится на Украине

Драматические события в Сирийской Арабской Республике, произошедшие в конце минувшего года, многим кажутся непонятными и странными.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;...Свои версии недавних событий изложили «Коммерсант», «Газета. Ру», «Лента», «Комсомолка», «РБК», ряд других отечественных информационных ресурсов. Аналитики выдвигают разные предположения о причинах коллапса власти в Дамаске...&quot; © - короче говоря - никто ни х... толком не знает, но кажный сочиняет свою конспирологию для доверчивых лохов - читателей своего ресурса... 😁
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