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ТАСС

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РФ планирует запустить в 2027 году новые маршруты электричек в Белоруссию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. В России планируется запуск поездов в 2027 году по маршрутам Великие Луки - Витебск, Великие Луки - Полоцк и Брянск - Гомель, сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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