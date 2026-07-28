РФ планирует запустить в 2027 году новые маршруты электричек в Белоруссию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. В России планируется запуск поездов в 2027 году по маршрутам Великие Луки - Витебск, Великие Луки - Полоцк и Брянск - Гомель, сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.