⛲️ В Симферополе на Нижнем пруду установят плавающий фонтан В столице Крыма продолжается благоустройство общественной территории у Нижнего пруда в районе радиорынка.
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⛲️ В Симферополе на Нижнем пруду установят плавающий фонтан В столице Крыма продолжается благоустройство общественной территории у Нижнего пруда в районе радиорынка.