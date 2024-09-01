Театр абсурда
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Театр абсурда

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План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...

План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...

После начала вторжения ВСУ в Курскую область, и после того, как поднялся вой, что слабо ипём, что стоят мосты на Днепре, есть ещё на Украине свет и вода, после воя военкурятника и экс-хохлов, что пора поднять вопрос о доверии Власти, после нытья у Соловьева, что Путин проедает кредит доверия народа, после поучения какой то дуры на ТВ, что хватит уже, наигрались, надо ковровыми бомбардировками снести всю Украину, ковровыми, иначе никак.

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Комментарии
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Александр _
Чем автор отличается от тех самых &quot;военкурятников&quot; со своими домыслами? Да, у меня есть вопросы и к власти и генштабу. И почему бы их не задать. Если по мнению автора генеральный план генерального штаба это увеличивающееся количество погибших, раненых и беженцев на территории России, то есть повод задать вопросы. Разве нет? Или по американскому принципу - Только жизнь власть имущих имеет значение?
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10 час.
Вера смелых
💯💯💯👍👍👍👍👍👍👍
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8 час.
Вера смелых
Если вы не видите, чем автор поста отличается от аоенкурвятника, то кто вам доктор? И дело не в плохом зрения и слухи, а в умении понимать смыслы. То есть, читать и писать вы научились, а а более сложные мыслительные процессы не освоили... И вряд ли показ различий вам поможет - сколько раз убеждалась в этом, -усвоивший лишь простые арифмтические действия дебил не овладеет математическими действиями.  Это первое.              Второе -  обозначив область и тематику вопроса, вы его так и не задали... )))  Наверное потому , что  увидели явный идиотизм подоплеки - прорыв в Курскую область никак не вариант плана ГШ, а явная недоработка тех, кто отвечал за этот участок. Хотя это слишком мягкое определение для такого проёба, видно, чистка в рядах  оказалась слишком... опустошительной для некоторых мозгов...                             Мне безумно жаль и моих знакомых, и абсолютно незнакомых  людей, попавших в жернова этой войны , ... и поэтому я , как и многие, задам  вопрос о виновных в той ситуации, НО! -задам его позже, если власти не ответят сами. Но сейчас я его просто придержу, сцепив зубы. Ибо -не время.
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7 час.

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