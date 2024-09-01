После начала вторжения ВСУ в Курскую область, и после того, как поднялся вой, что слабо ипём, что стоят мосты на Днепре, есть ещё на Украине свет и вода, после воя военкурятника и экс-хохлов, что пора поднять вопрос о доверии Власти, после нытья у Соловьева, что Путин проедает кредит доверия народа, после поучения какой то дуры на ТВ, что хватит уже, наигрались, надо ковровыми бомбардировками снести всю Украину, ковровыми, иначе никак.
План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...
Комментарии
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Александр _
Чем автор отличается от тех самых "военкурятников" со своими домыслами? Да, у меня есть вопросы и к власти и генштабу. И почему бы их не задать. Если по мнению автора генеральный план генерального штаба это увеличивающееся количество погибших, раненых и беженцев на территории России, то есть повод задать вопросы. Разве нет? Или по американскому принципу - Только жизнь власть имущих имеет значение?
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10 час.
Вера смелых
💯💯💯👍👍👍👍👍👍👍
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8 час.
Вера смелых
Если вы не видите, чем автор поста отличается от аоенкурвятника, то кто вам доктор? И дело не в плохом зрения и слухи, а в умении понимать смыслы. То есть, читать и писать вы научились, а а более сложные мыслительные процессы не освоили... И вряд ли показ различий вам поможет - сколько раз убеждалась в этом, -усвоивший лишь простые арифмтические действия дебил не овладеет математическими действиями. Это первое. Второе - обозначив область и тематику вопроса, вы его так и не задали... ))) Наверное потому , что увидели явный идиотизм подоплеки - прорыв в Курскую область никак не вариант плана ГШ, а явная недоработка тех, кто отвечал за этот участок. Хотя это слишком мягкое определение для такого проёба, видно, чистка в рядах оказалась слишком... опустошительной для некоторых мозгов... Мне безумно жаль и моих знакомых, и абсолютно незнакомых людей, попавших в жернова этой войны , ... и поэтому я , как и многие, задам вопрос о виновных в той ситуации, НО! -задам его позже, если власти не ответят сами. Но сейчас я его просто придержу, сцепив зубы. Ибо -не время.
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7 час.
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