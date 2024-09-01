План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...

Чем автор отличается от тех самых "военкурятников" со своими домыслами? Да, у меня есть вопросы и к власти и генштабу. И почему бы их не задать. Если по мнению автора генеральный план генерального штаба это увеличивающееся количество погибших, раненых и беженцев на территории России, то есть повод задать вопросы. Разве нет? Или по американскому принципу - Только жизнь власть имущих имеет значение?

Вера смелых

Если вы не видите, чем автор поста отличается от аоенкурвятника, то кто вам доктор? И дело не в плохом зрения и слухи, а в умении понимать смыслы. То есть, читать и писать вы научились, а а более сложные мыслительные процессы не освоили... И вряд ли показ различий вам поможет - сколько раз убеждалась в этом, -усвоивший лишь простые арифмтические действия дебил не овладеет математическими действиями. Это первое. Второе - обозначив область и тематику вопроса, вы его так и не задали... ))) Наверное потому , что увидели явный идиотизм подоплеки - прорыв в Курскую область никак не вариант плана ГШ, а явная недоработка тех, кто отвечал за этот участок. Хотя это слишком мягкое определение для такого проёба, видно, чистка в рядах оказалась слишком... опустошительной для некоторых мозгов... Мне безумно жаль и моих знакомых, и абсолютно незнакомых людей, попавших в жернова этой войны , ... и поэтому я , как и многие, задам вопрос о виновных в той ситуации, НО! -задам его позже, если власти не ответят сами. Но сейчас я его просто придержу, сцепив зубы. Ибо -не время.