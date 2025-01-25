Келлог: Киев уже потерял в конфликте больше людей, чем США в Корее и Вьетнаме

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СССР-Россия

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Комментарии
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Александр Салтановский
Да, пожалуй укровермахт скоро двух миллионную черту перешагнёт, если уже не перешагнул, весь укрорейх в кладбищах, правильной дорогой идёте укроДебилы!!!
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10 час.

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