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Хуснуллин подвел с Пушилиным итоги восстановления Мариуполя

Хуснуллин подвел с Пушилиным итоги восстановления Мариуполя

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь, где вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым подвел итоги по ключевым вопросам восстановительных работ в городе.

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Комментарии
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Зоя Копань
А вот интересно, кто восстанавливает Мариуполь, неужели мигранты  Хуснуллина? Вряд ли, там в основном трудятся коренные жители России, а мигранты шатаются по всем нашим  большим и малым городам  стадом, чтобы легче задирать одиноких наших мужчин(они же по жизни убогие  трусы, идти на русского один один) или торгуют на рынках!
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