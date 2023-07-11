Хуснуллин подвел с Пушилиным итоги восстановления Мариуполя

Зоя Копань

А вот интересно, кто восстанавливает Мариуполь, неужели мигранты Хуснуллина? Вряд ли, там в основном трудятся коренные жители России, а мигранты шатаются по всем нашим большим и малым городам стадом, чтобы легче задирать одиноких наших мужчин(они же по жизни убогие трусы, идти на русского один один) или торгуют на рынках!