Режим ЧС из-за паводка ввели в алтайском селе

По словам главы Михайловского района Евгения Юрьева, вода в райцентре сейчас очень много В селе Михайловском Алтайского крае ввели режим ЧС из-за паводка, сообщил глава Михайловского района Евгений Юрьев.
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