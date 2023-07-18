Губернатор Калужской области рассказал о «больном вопросе» с мигрантами Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал «больным вопросом» рост числа бывших жителей других стран, которые получают российское гражданство, но не разделяют культуру страны.
О мигрантах в Калужской области, краткая история вопроса
Комментарии
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Таня Григ
Среднеазиаты, почуяв удобный для себя и сложный для России момент, тихим сапом начали захват ее территорий. Это не меньшая, чем хохло-проблема, опасность существования нашего государства.
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1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Путин еще хлебнет,но главное население наше за что страдает?Потому что на верху сидят...........Абсолютно непонятным остается практика раздавать российское гражданство людям, не умеющим сказать несколько слов на русском языке. Обретение паспорта позволяет перевозить целые семьи для комфортного благоустройства.
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1 час.
Георгийюра Гончар
91 год аукается!!Капиталисту выгоднее взять на работу мигранта , чем местного!!
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13 мин.
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