О мигрантах в Калужской области, краткая история вопроса

Таня Григ Среднеазиаты, почуяв удобный для себя и сложный для России момент, тихим сапом начали захват ее территорий. Это не меньшая, чем хохло-проблема, опасность существования нашего государства.

ЕА Евгений Алексеенко Путин еще хлебнет,но главное население наше за что страдает?Потому что на верху сидят...........Абсолютно непонятным остается практика раздавать российское гражданство людям, не умеющим сказать несколько слов на русском языке. Обретение паспорта позволяет перевозить целые семьи для комфортного благоустройства.