Зачем Ким Чен Ын дарит Путину собак, а Лукашенко не расстается со шпицем Умкой

Lora Некрасова

Путин "использует своих собак в PR-стратегиях с целью политического устрашения и создания имиджа благонамеренного руководителя" - какая это глупость и попытка высосать из пальца хоть чуточку гадости для портрета Путина. Ему уже и собак любить нельзя. А их президенту можно на официальных встречах громко пукать и делать в штаны. Но это другое.