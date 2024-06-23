Зачем Ким Чен Ын дарит Путину собак, а Лукашенко не расстается со шпицем Умкой

Поездка президента России Владимира Путина в Пхеньян, в ходе которой он получил от Ким Чен Ына в подарок двух собак редкой породы «пхунсан», вызвала не только интерес к «собачьей дипломатии» между двумя странами, но и вопросы о том, как Путин использует животных для достижения своих политических целей.
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