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  • Влад Владимиров
    Подобной через чур амбициозной бабе даже и не надо что либо пытаться объяснять...))) У таких одна извилина. И та, ув..."Должно быть боль...
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    . . .   . . .  рожу за занавеску.    ??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!"Должно быть боль...
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    Возможно Вы и правильно думаете. У каждого человека должно быть своё мнение."Должно быть боль...

Бразильский футболист Нино ответил, хочет ли играть в России и перейдет ли он в "Зенит"

Бразильский футболист Нино ответил, хочет ли играть в России и перейдет ли он в "Зенит"

Играть в России не хочет. Рассказываем, что сказал новичок "Зенита" - бразилец Нино. Бразильский защитник и ключевой игрок «Флуминенсе», Марсилио Флоренсио Мота Фильо, известный под именем Нино, заявил, что не желает продолжать свою футбольную карьеру в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

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