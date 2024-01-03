Бразильский футболист Нино ответил, хочет ли играть в России и перейдет ли он в "Зенит"

Играть в России не хочет. Рассказываем, что сказал новичок "Зенита" - бразилец Нино. Бразильский защитник и ключевой игрок «Флуминенсе», Марсилио Флоренсио Мота Фильо, известный под именем Нино, заявил, что не желает продолжать свою футбольную карьеру в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).