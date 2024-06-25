Хроника энергетической войны. Маленькие хитрости с экспортом СПГ и большой успех Росатома

© Фото : коллаж Украина.Ру Отношения, которые Россия устанавливает благодаря строительству новых атомных электростанций, превосходят даже длительные контракты на поставку газа по трубопроводам, считают западные эксперты.
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