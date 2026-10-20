Фрагмент обнаружили при уборке урожая в Миннесоте спустя месяц после запуска ракеты Zhuque-2E, которая сошла с орбиты над американским Средним Западом Фермер в американском штате Миннесота обнаружил на кукурузном поле металлический объект диаметром около 3,35 м, предположительно оставшийся от китайской ракеты Zhuque-2E.
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