Фрагмент обнаружили при уборке урожая в Миннесоте спустя месяц после запуска ракеты Zhuque-2E, которая сошла с орбиты над американским Средним Западом Фермер в американском штате Миннесота обнаружил на кукурузном поле металлический объект диаметром около 3,35 м, предположительно оставшийся от китайской ракеты Zhuque-2E.