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Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным проектом»

Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным проектом»

Белорусский лидер поздравил российского коллегу с Днем единения народов двух стран. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поздравили друг друга с Днем единения народов двух стран, ежегодно отмечаемым на государственном уровне 2 апреля.

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