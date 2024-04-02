Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным проектом»

Белорусский лидер поздравил российского коллегу с Днем единения народов двух стран. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поздравили друг друга с Днем единения народов двух стран, ежегодно отмечаемым на государственном уровне 2 апреля.