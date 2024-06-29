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Вместо домов для военнослужащих, Белоусову достались руины в виде недостроев. Придется «разгребать»

Вместо домов для военнослужащих, Белоусову достались руины в виде недостроев. Придется «разгребать»

Назначение министра обороны Андрея Белоусова стало неожиданностью для экспертов и россиян. Новость была воспринята по-разному, но часть граждан выражала недоумение по поводу того, что новый глава ведомства – гражданский человек.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да хоть какая фамилия. Вот и юморист Иванов был чистокровным евреем. И Любимова Ольга. и  Сергей Кравцов. Не гадь стране и будь любой национальности. Но, ведь, гадят, уроды.
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14 час.
Natalija Osminina
А когда закончится? Думаю, что очень скоро. Причем - ДЛЯ ВСЕХ СРАЗУ - для всего мира. Просто закончится однополярный мир и начнется многополярный. А закончится однополярный с краха гегемона. А гегемон закончится с крахом доллара - Бреттон-Вудской системы. Деньги обнулятся.  И все обнулится. И мы начнем жизнь с нового витка.
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13 час.
vagas Karlito
Да все механизмы воровства  давно известны! Достаточно вникнуть в сферу деятельности и сразу   будет видно где можно украсть где с осторожностью! В последнем случае как раз механизм откатов когда те кто обязан сами хотят греть лапки !Это уже  сфере деятельности  властей  то что  позволительно  делать определяется   по пирамиде  вниз!)) Опасения разделяю!
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54 мин.

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