Вместо домов для военнослужащих, Белоусову достались руины в виде недостроев. Придется «разгребать»

Natalija Osminina Да хоть какая фамилия. Вот и юморист Иванов был чистокровным евреем. И Любимова Ольга. и Сергей Кравцов. Не гадь стране и будь любой национальности. Но, ведь, гадят, уроды.

Natalija Osminina А когда закончится? Думаю, что очень скоро. Причем - ДЛЯ ВСЕХ СРАЗУ - для всего мира. Просто закончится однополярный мир и начнется многополярный. А закончится однополярный с краха гегемона. А гегемон закончится с крахом доллара - Бреттон-Вудской системы. Деньги обнулятся. И все обнулится. И мы начнем жизнь с нового витка.