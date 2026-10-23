В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» судебные приставы и транспортная полиция провели акцию, позволившую пассажирам за несколько секунд проверить наличие неоплаченных штрафов, налогов, коммунальных и кредитных долгов, а также задолженностей по алиментам.