Коломойский обвинил Зеленского в организации рейдерского захвата «Укрнафты»

Находящийся под стражей украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) обвинил президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в организации рейдерского захвата «Укрнафты» из коррупционных побуждений.
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