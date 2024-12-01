Коломойский обвинил Зеленского в организации рейдерского захвата «Укрнафты»

Находящийся под стражей украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) обвинил президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в организации рейдерского захвата «Укрнафты» из коррупционных побуждений.