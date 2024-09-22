Макаревич* назвал включение в иноагенты унижением его достоинства

Музыкант подал в суд на Минюст.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (иноагент) считает, что решение Минюста внести музыканта в реестр иностранных агентов унижает его человеческое достоинство.
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