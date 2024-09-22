ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Глобальное потепление зверствует!Для борьбы с посл...
  • Александр
    да франция сильно больна!!!! а это большое гавно как воняло так и воняет!!!Концерты Гребенщи...
  • Бендер Задунайский
    Макаревич* назвал...

Макаревич* назвал включение в иноагенты унижением его достоинства

Макаревич* назвал включение в иноагенты унижением его достоинства

Музыкант подал в суд на Минюст.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (иноагент) считает, что решение Минюста внести музыканта в реестр иностранных агентов унижает его человеческое достоинство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Мельников
Значит мразота назад в Россию собралась. Пейсатые крысы почуяли жареное и решили свалить с Землицы заранее.
Ответить
14 час.
Бендер Задунайский
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх