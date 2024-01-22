Инициирована проверка складов маркетплейсов Wildberries и Ozon

Заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в своем письме попросил МЧС организовать внеплановые проверки складов маркетплейсов Wildberries и Ozon в России, сообщает Ura.
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