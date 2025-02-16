На Парнасе ночью было завораживающе красиво. Влага из-за мороза замерзла. Кристаллы льда, отражая свет от фонарей, явили световые столбы в небе.
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На Парнасе ночью было завораживающе красиво. Влага из-за мороза замерзла. Кристаллы льда, отражая свет от фонарей, явили световые столбы в небе.