Экс-специалист Упрдор "Черноморец" стал главным по федеральным дорогам на Алтае

Андрей Сек возглавил Упрдор "Алтай" Выходец из Сочи Андрей Сек официально возглавил ФКУ Упрдор "Алтай", которое отвечает за ремонт и содержание федеральных дорог в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщает пресс-служба учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии