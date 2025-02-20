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Царьград

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Военные следователи обучили детей в Чехове управлению дронами и технике анализа

Военные следователи обучили детей в Чехове управлению дронами и технике анализа

В чеховской школе-интернате дети изучали криминалистику с военными следователями. Учащимся показали содержимое "криминалистического рюкзака" и научили управлению дронами.

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