Блогера Ремесло вернули в СИЗО после психиатрической экспертизы

Блогера Илью Ремесло вернули в следственный изолятор №7 после прохождения стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.
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