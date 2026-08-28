Инфографика: самые смертоносные стихийные бедствия 2026 года / © World Visualized На инфографике представлены некоторые из самых смертоносных стихийных бедствий, о которых сообщалось по состоянию на 27 августа 2026 года.
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