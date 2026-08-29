Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после победы над «Факелом» в гостевом матче 6-го тура российской Премьер-Лиги высказался о нашумевшем пенальти в пользу петербургской команды.
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