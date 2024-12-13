Россия избежала неприятной ситуации, мудро не вступив в союз с теперь побежденной Осью сопротивления

﻿﻿Израиль разгромил возглавляемую Ираном ось сопротивления. Террористическая атака ХАМАС 7 октября 2023 года вынудила Израиль ввести коллективное наказание палестинцев в Газе, что спровоцировало серию конфликтов, которые распространились на Ливан и Сирию.