Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата передали ветеранам Новосибирска

Поздравление ветеранов состоялось в микрорайоне «Гвардейский». В рамках праздничного мероприятия военные организовали для сибиряков-героев концертную программу, исполнили песни военных лет, а юные артисты — дети военнослужащих — прочитали стихи, посвященные подвигу солдат и тружеников тыла.
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