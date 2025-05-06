Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата передали ветеранам Новосибирска

Поздравление ветеранов состоялось в микрорайоне «Гвардейский». В рамках праздничного мероприятия военные организовали для сибиряков-героев концертную программу, исполнили песни военных лет, а юные артисты — дети военнослужащих — прочитали стихи, посвященные подвигу солдат и тружеников тыла.