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«Зачем?» – Арестович объяснил, что украинская пропаганда уже не работает 

«Зачем?» – Арестович объяснил, что украинская пропаганда уже не работает 

Помимо проблем с кадрами, экономикой и оружием, киевский режим столкнулся с тем, что ему все больше перестают верить.

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Комментарии
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Лев Добрый
Арестович, ты что, России ЛЕЩА решил подкинуть? 👀😱😜👈
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