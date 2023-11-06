«Зачем?» – Арестович объяснил, что украинская пропаганда уже не работает 

Помимо проблем с кадрами, экономикой и оружием, киевский режим столкнулся с тем, что ему все больше перестают верить.
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