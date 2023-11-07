Израиль: «вундерваффе» космического масштаба

З1 октября с. г. пресс-служба израильской армии сообщила о том, что ВВС страны якобы «предотвратили воздушную угрозу в районе Красного моря; первый оперативный перехват системой противовоздушной обороны “Эрроу” с начала войны.
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