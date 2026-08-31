Воздушная скорая Ростеха: необычные случаи спасения

Фото: Поисково-спасательный отряд Камчатского края КГКУ ЦОД Сегодня в России реализуется масштабная программа развития санитарной авиации — одно из ключевых направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Высокоточные ком...
- СК «Высокоточные ком...
- Ростех представит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым