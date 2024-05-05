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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Михаил Гринжук
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    Им же не хватало воды, даже НАШИ реки просили к ним повернуть! Вот и набирайте сейчас во всё что есть, потом не будет!!!Россия, берегись:...

Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"

Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"

"Спасите от таджиков!" Город затопило нашествие. Местные уже задумываются - А что лучше? Раньше или сейчас? Мое отношение к Александру Григорьевичу - неоднозначное.

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Комментарии
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Лидия Санникова
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Насмешили...
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15 час.
МС
Марина Свобода
не просто неладно, а паршивее некуда.  И ведь восстановлением Мариуполя занимается  Санкт-Петербург, который впереди всей страны по наличию мигрантов. Не хочу ни на что намекать, но  похоже губернатору из Баку совершенно наплевать на граждан
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13 час.

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