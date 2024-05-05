"Спасите от таджиков!" Город затопило нашествие. Местные уже задумываются - А что лучше? Раньше или сейчас? Мое отношение к Александру Григорьевичу - неоднозначное.
Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"
Комментарии
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Лидия Санникова
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Насмешили...
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15 час.
МС
Марина Свобода
не просто неладно, а паршивее некуда. И ведь восстановлением Мариуполя занимается Санкт-Петербург, который впереди всей страны по наличию мигрантов. Не хочу ни на что намекать, но похоже губернатору из Баку совершенно наплевать на граждан
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13 час.
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