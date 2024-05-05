Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"

МС

Марина Свобода

не просто неладно, а паршивее некуда. И ведь восстановлением Мариуполя занимается Санкт-Петербург, который впереди всей страны по наличию мигрантов. Не хочу ни на что намекать, но похоже губернатору из Баку совершенно наплевать на граждан