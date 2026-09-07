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Один день — состояние: сколько стоили самые роскошные свадьбы российских звёзд и на что ушли миллионы

Один день — состояние: сколько стоили самые роскошные свадьбы российских звёзд и на что ушли миллионы

Свадьба может закончиться за один вечер, а счёт за неё — выглядеть так, будто речь идёт о покупке недвижимости.

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