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Возле Эквадора произошло землетрясение

Возле Эквадора произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Эквадора, сообщает РИА Новости.По данным европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков находился на глубине 40 километров, в 16 километрах от города Эсмеральдас.

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