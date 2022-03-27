Возле Эквадора произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Эквадора, сообщает РИА Новости.По данным европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков находился на глубине 40 километров, в 16 километрах от города Эсмеральдас.