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Царьград

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"Для Зеленского хватит и "Герани": эксперт о необходимости удара "Орешником"

"Для Зеленского хватит и "Герани": эксперт о необходимости удара "Орешником"

Депутат Госдумы Андрей Колесников заявил, что Украина уже близка к тому, чтобы Россия нанесла по ней удар ракетным комплексом "Орешник".

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