SHOT: у Василия Ливанова обнаружен рак

У известного актера и режиссера Василия Ливанова обнаружен рак, сообщает SHOT.По данным канала, во время комплексного обследования 89-летнему артисту сделали МРТ, которое показало наличие новообразования в области малого таза.
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