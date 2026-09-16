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Царьград

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Водитель МАЗа протаранил ограждение на трассе Екатеринбург – Серов

Водитель МАЗа протаранил ограждение на трассе Екатеринбург – Серов

В Кушвинском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал грузовой автомобиль.

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