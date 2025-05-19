Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу во втором туре президентских выборов в Румынии. Согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета всех голосов внутри страны, он набрал 55,16%.
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